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Низамова (Гильметдин) Файзя
Низамова (Гильметдин) Файзя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
2007
Пол
Женский
Отец
Камалетдинов Гыйлметдин
Мать
(Шарафетдинова) Бибираися
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Камалетдинов Гыйлметдин
Мать:
Бибираися
Смерть
2007
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