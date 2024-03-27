Низамова (Гильметдин) Файзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНизамова (Гильметдин) Файзя

Низамова (Гильметдин) Файзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Камалетдинов Гыйлметдин

Мать: Бибираися

Смерть
2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close