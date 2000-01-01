Маслобойников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
?.11.1909
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Маслобойникова Соломония
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Маслобойникова Соломония
Рождение ребёнка
12.01.1916
Дочь: Сычёва Татьяна
Мать ребёнка: Маслобойникова Соломония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена?
Мать ребёнка: Маслобойникова Соломония
Смерть
Неизвестно