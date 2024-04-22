Тимофеева (Ткачёва) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Ткачёва) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ШЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачёв Поликарп

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колбина Ефросинья Владимировна

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Житихина (Тимофеева) Агафья

Отец ребёнка: Тимофеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Владимир

Смерть
Неизвестно

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