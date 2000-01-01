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Степанишина Юлия Николаевна
Степанишина Юлия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2000
Пол
Женский
Отец
Степанишин Николай Ярославович
1968 г.р.
Мать
Степанишина (Адодина) Светлана Егоровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000
Отец:
Степанишин Николай Ярославович
Мать:
Степанишина Светлана Егоровна
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