Иван Степанович Репкин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Репкин Степан Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репкина Марфа Кирева
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Репкина Анисья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Репкина Домна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1846
Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно