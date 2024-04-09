Иван Степанович Репкин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанович Репкин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Репкин Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репкина Марфа Кирева

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Репкина Анисья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Репкин Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Репкина Домна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1846
Невежкино, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно

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