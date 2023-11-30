Шалабанова Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шалабанов Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шалабанова Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шалабанова Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шалабанова Васса Гавриловна
Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шалабанов Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович
Смерть
Неизвестно