Шалабанова Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шалабанов Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шалабанова Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шалабанов Лев Гаврилович

Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шалабанова Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шалабанова Васса Гавриловна

Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Шалабанов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Шалабанов Гавриил Герасимович

Смерть
Неизвестно

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