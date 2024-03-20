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Schultz (Eeckmann) Maria Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Около 24.09.1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1764

Муж: Schultz Johann Michael

Рождение ребёнка
04.07.1765

Сын: Schultz Johann Heinrich

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.05.1767

Сын: Schultz Johann Michael

Отец ребёнка: Schultz Johann Michael

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Около 24.09.1767
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