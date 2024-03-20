Schultz (Eeckmann) Maria Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиОколо 24.09.1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1764
Рождение ребёнка
04.07.1765
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
26.05.1767
Отец ребёнка: Schultz Johann Michael
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
Около 24.09.1767