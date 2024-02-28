Анна Федорова (Егорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Симеонов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Петр Симеонов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Петр Симеонов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Петр Симеонов
Смерть
Неизвестно