Анна Федорова (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Федорова (Егорова)

Анна Федорова (Егорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Симеонов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Петр Симеонов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Петр Симеонов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Петр Симеонов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.