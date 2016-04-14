Ханина Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1992

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1973 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1992

Отец: Супрунов Сергей Григорьевич

Мать: Супрунова Марина Николаевна

Рождение ребёнка
14.04.2016

Дочь: Ханина Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2019

Сын: Ханин Никита Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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