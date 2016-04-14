Ханина Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1992
Рождение ребёнка
14.04.2016
Дочь: Ханина Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.2019
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности