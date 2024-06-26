Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

24.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Макаренков Дмитрий Александрович

Мать: Макаренкова (Шмаровкина) Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1859 ст.

Сын: Макаренков Алексей Акимович

Мать ребёнка: Макаренкова Александра Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Родился в доме наследников купца Федорова Васильевича Староносова, у которого его отец снимал квартиру и где торговал
Смерть
24.02.1900 ст.
от старости

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