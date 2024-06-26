Макаренков Иоаким (Аким) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти24.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
04.10.1859 ст.
Сын: Макаренков Алексей Акимович
Мать ребёнка: Макаренкова Александра Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Родился в доме наследников купца Федорова Васильевича Староносова, у которого его отец снимал квартиру и где торговал
Смерть
24.02.1900 ст.
от старости