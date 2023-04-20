Лоншакова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лоншаков Иван Петрович
Мать: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
07.10.1969
Сын: Хорошев Владимир Станиславович
Отец ребёнка: Хорошев Станислав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошев Александр Станиславович
Отец ребёнка: Хорошев Станислав Александрович