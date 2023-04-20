Лоншакова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоншакова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоншаков Иван Петрович

Мать: Мария Федоровна

Рождение ребёнка
07.10.1969

Сын: Хорошев Владимир Станиславович

Отец ребёнка: Хорошев Станислав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошев Станислав Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошев Александр Станиславович

Отец ребёнка: Хорошев Станислав Александрович

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