Баранов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Виктор Михайлович

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.08.1935

Дата смерти

02.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2006
Развилка, Ленинский муниципальный район, Московская область
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