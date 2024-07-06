Артемьева (Александрова) Александра Александровна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева (Александрова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Александров Александр Алексеевич

Мать: (Сергеева) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1982

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