Брызгалов Д. Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Брызгалов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Брызгалов Николай
Рождение ребёнка
1900
Сын: Брызгалов М.
Упоминание
Неизвестно
Ҫав пухурах Мӑн Шетмӗре ветеринари пунктне уҫма йышӑннӑ, кирлӗ чухлӗ укҫа уйӑрнӑ. Палӑртнине пурнӑҫланӑ. 1914 ҫулта Мӑн Шетмӗре выльӑх-чӗрлӗх фельдшерӗнче Ни-колай Каменщиков ӗҫлени паллӑ. Чӑваш Сурӑм... Показать все
Смерть
Неизвестно