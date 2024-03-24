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Брызгалов Д. Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Брызгалов Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Брызгалов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Брызгалов М.

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ҫав пухурах Мӑн Шетмӗре ветеринари пунктне уҫма йышӑннӑ, кирлӗ чухлӗ укҫа уйӑрнӑ. Палӑртнине пурнӑҫланӑ. 1914 ҫулта Мӑн Шетмӗре выльӑх-чӗрлӗх фельдшерӗнче Ни-колай Каменщиков ӗҫлени паллӑ. Чӑваш Сурӑм... Показать все
Смерть
Неизвестно
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