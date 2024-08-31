Устин Стефанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулитта Терентьевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Василий Устинович
Мать ребёнка: Иулитта Терентьевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Устиновна
Мать ребёнка: Иулитта Терентьевна
Смерть
Неизвестно