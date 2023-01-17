Фирсов Александр Викторовичч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Александр Викторовичч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.2010

Жена: Фирсова Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
09.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Алла Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
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