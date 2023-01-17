Фирсов Александр Викторовичч
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.2010
Жена: Фирсова Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
09.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Алла Анатольевна
Москва, город федерального значения Москва