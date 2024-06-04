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Булатов Никита (Микитка) Афонасьев

Место рождения

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1598 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Булатов Афонасий (Офонка) Федоров (Полуэктов)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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