Ярыгина (Былинкина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина (Былинкина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Былинкин Андрей Григорьевич

Мать: Былинкина Екатерина Степановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Ярыгин Лев Иванович

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1894

Сын: Ярыгин Федор Иванович

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1898

Дочь: Бушмарина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.12.1995 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Иван Александрович

Смерть
1928
Тверь, город Тверь, Тверская область
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