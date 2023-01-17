Ярыгина (Былинкина) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Ярыгин Лев Иванович
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1894
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.06.1898
Дочь: Бушмарина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.12.1995 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928