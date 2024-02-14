Панкратов Александр Елизарович
Место рожденияНадеждинск/Серов
Дата рождения04.04.1929
Дата смерти20.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1950
Рождение ребёнка
26.01.1952
Сын: Панкратов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна
Рождение ребёнка
04.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна
Смерть
20.01.1967
Похороны
Неизвестно