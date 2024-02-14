Панкратов Александр Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Александр Елизарович

Панкратов Александр Елизарович

Место рождения

Надеждинск/Серов

Дата рождения

04.04.1929

Дата смерти

20.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1950

Жена: Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна

Рождение ребёнка
26.01.1952

Сын: Панкратов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна

Рождение ребёнка
04.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна

Смерть
20.01.1967
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.