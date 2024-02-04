Суворова Татьяна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.2009
Дочь: Суворова Станислава Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2019
Дочь: Суворова Владислава Павловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности