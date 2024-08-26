Минина-Костылева Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинина-Костылева Ольга Семёновна

Минина-Костылева Ольга Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Минин Степан Иванович

Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович

Часовенное, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Муж: Минин Иван Фёдорович

Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1154, Д.493об. | Для обоих это ворой брак.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.