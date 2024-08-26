Минина-Костылева Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Минин Иван Фёдорович
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
Муж: Минин Иван Фёдорович
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1154, Д.493об. | Для обоих это ворой брак.
Смерть
Неизвестно