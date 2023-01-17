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Ходырев Петр Фокеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Ходырев Фокей Маркович

Мать: Ходырева Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: София Петровна

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Ходырев Акил Петрович

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ходырев Филип Петрович

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна

Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.

Сын: Ходырев Иван Петрович

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Пелагея Юдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Акилина Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1837 ст.
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