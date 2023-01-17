Ходырев Петр Фокеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Отец: Ходырев Фокей Маркович
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: София Петровна
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна
Рождение ребёнка
21.04.1812 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Юдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1837 ст.