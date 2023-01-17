Канищев Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1946
Дата смерти16.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946
Отец: Канищев Яков Петрович
Мать: Канищева Фёкла Егоровна
Бракосочетание
Около 1969
Жена: Канищева Вера Ивановна
Бракосочетание
Около 1969
Жена: Канищева Бенделюк Вера
Рождение ребёнка
17.05.1970
Сын: Канищев Евгений Константинович
Мать ребёнка: Канищева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1976
Дочь: Дунаева Снежана
Мать ребёнка: Канищева Вера Ивановна
Смерть
16.12.1991