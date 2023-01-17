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Канищев Константин Яковлевич

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Место рождения

Новощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

02.10.1946

Дата смерти

16.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1946

Отец: Канищев Яков Петрович

Мать: Канищева Фёкла Егоровна

Новощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1969

Жена: Канищева Вера Ивановна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Около 1969

Жена: Канищева Бенделюк Вера

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
17.05.1970

Сын: Канищев Евгений Константинович

Мать ребёнка: Канищева Вера Ивановна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.03.1976

Дочь: Дунаева Снежана

Мать ребёнка: Канищева Вера Ивановна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
16.12.1991
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
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