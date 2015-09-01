Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1924
Дата смерти01.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924
Отец: не указан
Мать: Радченко Фекла Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1946
Дочь: Неронова (Рябиченко) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Рябиченко Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Погосова (Рябиченко) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Рябиченко Владимир Григорьевич
Смерть
01.09.2015