Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1924

Дата смерти

01.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1924

Отец: не указан

Мать: Радченко Фекла Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябиченко Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1946

Дочь: Неронова (Рябиченко) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Рябиченко Владимир Григорьевич

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Погосова (Рябиченко) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Рябиченко Владимир Григорьевич

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
01.09.2015
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

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