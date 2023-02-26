Градинаров Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градинаров Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Градинарова-Теряник Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градинаров Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Градинарова-Теряник Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно