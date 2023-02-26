Градинаров Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градинаров Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градинаров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Градинарова-Теряник Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градинаров Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Градинарова-Теряник Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градинарова-Теряник Галина Васильевна

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