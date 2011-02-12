Гудкова (Малахова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти12.02.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
20.03.1962
Дочь: Тишкина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1966
Сын: Гудков Александр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.02.2011