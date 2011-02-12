Гудкова (Малахова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Малахова) Мария Ивановна

Место рождения

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1931

Дата смерти

12.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Малахов Иван Евдокимович

Мать: Малахова Екатерина Михайловна

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.03.1962

Дочь: Тишкина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Долговерясы, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.08.1966

Сын: Гудков Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Долговерясы, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Сергей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.2011
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