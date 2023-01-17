Комарова (Кондратьева) Мария (Маруся) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (Кондратьева) Мария (Маруся) Ивановна

Комарова (Кондратьева) Мария (Маруся) Ивановна

avatar

Место рождения

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.04.1901

Дата смерти

03.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1901

Отец: Кондратьев Иван Николаевич

Мать: Кондратьева Наталья Ивановна

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жилкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1922

Дочь: Ильиных Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1924

Дочь: Жилкина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна

Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
18.12.1929

Дочь: Жилкина Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1939

Дочь: Бригида Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Комаров Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.12.1940

Дочь: Елуфимова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Комаров Георгий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Георгий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилкин Фёдор Васильевич

Смерть
03.09.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close