Комарова (Кондратьева) Мария (Маруся) Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1901
Дата смерти03.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1901
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1922
Дочь: Ильиных Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1924
Дочь: Жилкина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Шевелёва Аграфена (Груша) Фёдоровна
Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.1929
Дочь: Жилкина Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Жилкин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1939
Дочь: Бригида Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Комаров Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.12.1940
Дочь: Елуфимова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Комаров Георгий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1984