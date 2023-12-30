Суздальцева Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1891

Дата смерти

09.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891

Отец: Суздальцев Кузьма Степанович

Мать: Суздальцева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Малков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
19.01.1909

Муж: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Крестьянин Малков Кузьма Иванович, 25 лет, невеста Евдокия, 18 лет, дочка Суздальцева Кузьмы Степановича, По жениху свидетели: Малковы Василий Иванович и Роман Ильич По невесте: Казаков Андрей Лавров... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1909 или 11.11.1909

Дочь: Малкова Параскева Кузьминична

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1912 или 01.02.1912

Сын: Малков Аркадий Кузьмич

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.09.1914 или 12.09.1914

Дочь: Малкова Антонина Кузьминична

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1916 или 20.12.1916

Дочь: Малкова Зоя Кузьминична

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.08.1920

Сын: Малков Аркадий Кузьмич

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1921 или 1926

Дочь: Малкова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1926

Сын: Малков Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1927 или 1933

Сын: Малков Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1934

Дочь: Малкова Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович

Смерть
09.08.1980

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