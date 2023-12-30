Суздальцева Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1891
Дата смерти09.08.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1891
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Бракосочетание
19.01.1909
Крестьянин Малков Кузьма Иванович, 25 лет, невеста Евдокия, 18 лет, дочка Суздальцева Кузьмы Степановича, По жениху свидетели: Малковы Василий Иванович и Роман Ильич По невесте: Казаков Андрей Лавров... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1909 или 11.11.1909
Дочь: Малкова Параскева Кузьминична
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1912 или 01.02.1912
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1914 или 12.09.1914
Дочь: Малкова Антонина Кузьминична
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1916 или 20.12.1916
Дочь: Малкова Зоя Кузьминична
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1920
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1921 или 1926
Дочь: Малкова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1926
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1927 или 1933
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1934
Дочь: Малкова Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Малков Кузьма Иванович
Смерть
09.08.1980