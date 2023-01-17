Дашинимаев Балдан Санжимитупович
Место рождения
Дата рождения22.07.1948
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1948
Отец: Санжимитабай Дашинима
Мать: Хорло
Рождение ребёнка
10.05.1975
Сын: Дашинимаев Цырен Балданович
Мать ребёнка: Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна
Агинское, поселок Агинское, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балданова Надежда
Мать ребёнка: Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна