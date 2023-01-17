Дашинимаев Балдан Санжимитупович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашинимаев Балдан Санжимитупович

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Место рождения

Узон, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

22.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1948

Отец: Санжимитабай Дашинима

Мать: Хорло

Узон, Дульдургинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.05.1975

Сын: Дашинимаев Цырен Балданович

Мать ребёнка: Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна

Агинское, поселок Агинское, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балданова Надежда

Мать ребёнка: Цыден-Ешиева Буда-Ханда (Цыбегмит) Очировна

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