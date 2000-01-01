Корженевская (Сидорская) Текла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевская (Сидорская) Текла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корженевский Владислав Флориставич

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Коренёвский Кароль

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Корженевская Марселина Флориставовна

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Корженевская Эмилия Флориставовна

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корженевский Антон Флориставич

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1868

Сын: Корженевский Антон Флориставич

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Корженевский Адольф Флориставич

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1874

Сын: Корженевский Станислав Флориставич

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Рождение ребёнка
1876

Сын: Корженевский Адам Флориставич

Отец ребёнка: Корженевский Флориан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженевский Флориан

Смерть
Неизвестно
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