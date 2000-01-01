Корженевская (Сидорская) Текла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корженевский Владислав Флориставич
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Коренёвский Кароль
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Корженевская Марселина Флориставовна
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Корженевская Эмилия Флориставовна
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1866
Сын: Корженевский Антон Флориставич
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1868
Сын: Корженевский Антон Флориставич
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Корженевский Адольф Флориставич
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1874
Сын: Корженевский Станислав Флориставич
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Рождение ребёнка
1876
Сын: Корженевский Адам Флориставич
Отец ребёнка: Корженевский Флориан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корженевский Флориан
Смерть
Неизвестно