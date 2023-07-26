Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

1806 г.р.
Скрыто настройками приватности
1815 г.р.
1823 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Василиса Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

Смерть
Неизвестно

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