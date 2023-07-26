Федосья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Василиса Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Смерть
Неизвестно