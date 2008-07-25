Уразко (Большакова) Валентина Алексеевна
Место рожденияКирпичный Завод №2 Кетовсого района Курганской области
Дата рождения22.08.1950
Дата смерти25.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Кирпичный Завод №2 Кетовсого района Курганской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2008
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край