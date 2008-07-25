Уразко (Большакова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразко (Большакова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Кирпичный Завод №2 Кетовсого района Курганской области

Дата рождения

22.08.1950

Дата смерти

25.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирпичный Завод №2 Кетовсого района Курганской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразка Алексей Михайлович

Смерть
25.07.2008
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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