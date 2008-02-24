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Кадочников Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Ганёнок, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.03.1940

Дата смерти

24.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940

Отец: Кадочников Григорий

Мать: Кадочникова Анна Ивановна

Ганёнок, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1972

Сын: Кадочников Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Кадочникова Антонина Александровна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
24.02.2008
Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край
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