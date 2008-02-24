Кадочников Анатолий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1940
Дата смерти24.02.2008
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1940
Отец: Кадочников Григорий
Рождение ребёнка
18.07.1972
Сын: Кадочников Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Кадочникова Антонина Александровна
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
24.02.2008
Баево, Баевский муниципальный район, Алтайский край