Калинин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти09.08.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Калинин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Косьмина
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дегтярева (Калинина) Ксения
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
Рождение ребёнка
21.06.1878
Дочь: (Деулина (Калинина)) Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Косьмина
Смерть
09.08.1899
Пурех