Калинин Алексей Иванович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

09.08.1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1869 г.р.
1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Калинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Косьмина

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дегтярева (Калинина) Ксения

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

Рождение ребёнка
21.06.1878

Дочь: (Деулина (Калинина)) Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Косьмина

Смерть
09.08.1899
Пурех

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