Загидулла
Место рожденияд.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
д.Юрматы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Табаева Рабига Загидулловна
Мать ребёнка: Сарвар
д.Балыклы Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно