Быстрова (Мережко) Лидия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1941
Дата смерти?.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.09.1978