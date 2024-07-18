Быстрова (Мережко) Лидия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Мережко) Лидия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1941

Дата смерти

?.09.1978

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1941

Отец: Мережко Моисей (Мусий) Матвеевич

Мать: Мережко (Мамай) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.09.1978

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