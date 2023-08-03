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Барыгин Григорий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1973

Отец: Барыгин Олег Константинович

Мать: Каравашкина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барыгин Ивонин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.2007

Дочь: Барыгина Эвелина Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.2013

Сын: Барыгин Арсений Григорьевич

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