Барыгин Григорий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1973
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барыгин Ивонин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.2007
Дочь: Барыгина Эвелина Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.2013
Сын: Барыгин Арсений Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности