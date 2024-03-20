Кочергина (Коржова) Елена Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Коржова) Елена Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кочергин Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Коржова Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кочергин Лука

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович

Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кочергин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович

Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофименко Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Тимофей Романович

Смерть
Неизвестно
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