Кочергина (Коржова) Елена Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кочергин Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Коржова Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кочергин Лука
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович
Россия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кочергин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофименко Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Кочергин Тимофей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно