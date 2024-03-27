(Хисаметдинова) Сәлимә
Место рожденияг Буинск, Карлы
Дата рождения1915
Дата смерти28.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Хисамөтдин
Мать: Мәйсуфа
Рождение ребёнка
02.01.1937
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
27.04.1948
Рождение ребёнка
1951
Смерть
28.05.1988