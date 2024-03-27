(Хисаметдинова) Сәлимә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисаметдинова) Сәлимә

Место рождения

г Буинск, Карлы

Дата рождения

1915

Дата смерти

28.05.1988

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Хисамөтдин

Мать: Мәйсуфа

Рождение ребёнка
02.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Рождение ребёнка
27.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тазиев Вали (Мөхәммәтвәли)

Смерть
28.05.1988

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