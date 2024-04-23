Мехнина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехнина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мехнин Анатолий

Рождение ребёнка
18.11.2003

Дочь: (Мехнина) Елизавета

Отец ребёнка: Мехнин Анатолий

Рождение ребёнка
10.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мехнин Анатолий

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