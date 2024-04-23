Мехнина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мехнин Анатолий
Рождение ребёнка
18.11.2003
Дочь: (Мехнина) Елизавета
Отец ребёнка: Мехнин Анатолий
Рождение ребёнка
10.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мехнин Анатолий