Григоревская (Гильман) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.08.1923
Свидетели Иван Остапчук и Петр Семенюк
Рождение ребёнка
29.07.1924
Сын: Григоревский Алексей Егорович
Отец ребёнка: Григоревский Егор Иванович
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Егором Ивановичем Григоревским, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского у... Показать все
Смерть
Неизвестно