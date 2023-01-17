Черняева (Паньшина) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953
Рождение ребёнка
30.10.1974
Дочь: Шабалина Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Черняев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняев Юрий Иванович
Алешино, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан