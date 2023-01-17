Черняева (Паньшина) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева (Паньшина) Людмила Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953

Отец: Паньшин Леонид Фёдорович

Мать: Паньшина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1974

Дочь: Шабалина Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Черняев Юрий Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняев Юрий Иванович

Алешино, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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