Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: Лаврентьев Павел Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1916 ст.
Дочь: Усанова Анна Петровна
Отец ребёнка: Усанов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1918 ст.
Дочь: Усанова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Усанов Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно