Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна

Место рождения

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: Лаврентьев Павел Тимофеевич

Мать: не указана

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Муж: Усанов Петр Дмитриевич

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1916 ст.

Дочь: Усанова Анна Петровна

Отец ребёнка: Усанов Петр Дмитриевич

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1918 ст.

Дочь: Усанова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Усанов Петр Дмитриевич

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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