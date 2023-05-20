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Цветков Петр Андреевич

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Место рождения

Село Филино, Семеновский уезд, Хохломская волость, Нижегородская губерния

Дата рождения

06.06.1910 ст.

Дата смерти

19.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1910 ст.

Отец: Цветков Андрей Иванович

Мать: Цветкова (Тюрина) Пелагея Яковлевна

Ф.570, опись 3, д.1979, л.442 об.-443, №33 Восприемники: села Васильево сын священника Феодор Яковлев Тюрин и дочь священника Мария Яковлева Тюрина Таинство крещения совершил: священник Иаков Тюрин с ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Цветков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
10.11.1946

Жена: Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бюро ЗАГС Ждановского района города Горького, Актовая запись о заключении брака №1209 от 10.11.1946
Смерть
19.10.1948
Причина смерти: Размятие всего тела (несчастный случай) Бюро ЗАГС Ждановского района города Горького Актовая запись №701 от 21.10.1948 Похоронен: г.Горикий, Марьина роща

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