Цветков Петр Андреевич
Место рожденияСело Филино, Семеновский уезд, Хохломская волость, Нижегородская губерния
Дата рождения06.06.1910 ст.
Дата смерти19.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1910 ст.
Ф.570, опись 3, д.1979, л.442 об.-443, №33 Восприемники: села Васильево сын священника Феодор Яковлев Тюрин и дочь священника Мария Яковлева Тюрина Таинство крещения совершил: священник Иаков Тюрин с ... Показать все
Рождение ребёнка
28.08.1946
Сын: Цветков Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Цветкова (Банкетова) Анна Алексеевна
Бракосочетание
10.11.1946
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бюро ЗАГС Ждановского района города Горького, Актовая запись о заключении брака №1209 от 10.11.1946
Смерть
19.10.1948
Причина смерти: Размятие всего тела (несчастный случай) Бюро ЗАГС Ждановского района города Горького Актовая запись №701 от 21.10.1948 Похоронен: г.Горикий, Марьина роща