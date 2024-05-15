Сливкин Понкрат Мокиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСливкин Понкрат Мокиевич

Сливкин Понкрат Мокиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сливкин Николай Понкратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1862

Сын: Сливкин Захар Понкратьевич

Мать ребёнка: Екатерина Карповна

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.