Сливкин Понкрат Мокиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сливкин Николай Понкратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1862
Сын: Сливкин Захар Понкратьевич
Мать ребёнка: Екатерина Карповна
Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно