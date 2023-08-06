Щербаков Роман Вадимович
Место рождения
Дата рождения25.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.2009
Дочь: Щербакова Александра Романовна
Мать ребёнка: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна
Бракосочетание
14.01.2011
Рождение ребёнка
04.09.2014
Дочь: Щербакова Анна Романовна
Мать ребёнка: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна