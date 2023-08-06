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Щербаков Роман Вадимович

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Место рождения

Красноармейск, Красноармейск, Московская область

Дата рождения

25.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.2009

Дочь: Щербакова Александра Романовна

Мать ребёнка: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна

Королёв, Королев, Московская область
Бракосочетание
14.01.2011

Жена: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна

Рождение ребёнка
04.09.2014

Дочь: Щербакова Анна Романовна

Мать ребёнка: Щербакова (Пешкова) Надежда Вячеславовна

Королёв, Королев, Московская область

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