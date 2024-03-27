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Старжинский Василий Васильевич

Место рождения

Вишев, Базарский р-н, Украина

Дата рождения

?.01.1885

Дата смерти

19.04.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишев, Базарский р-н, Украина
Бракосочетание
1911

Жена: Старжинская Ганна Лукинична

с.Вишев, Базарский р-н, Житомирская обл., Украина
Рождение ребёнка
20.06.1917

Сын: Старжинский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Старжинская Ганна Лукинична

Вишев, Базарский р-н, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старжинская Ганна Лукинична

Смерть
19.04.1955
г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Похороны
Неизвестно
г.Горький (Нижний Новгород), Россия.
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