Старжинский Василий Васильевич
Место рожденияВишев, Базарский р-н, Украина
Дата рождения?.01.1885
Дата смерти19.04.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1911
с.Вишев, Базарский р-н, Житомирская обл., Украина
Рождение ребёнка
20.06.1917
Сын: Старжинский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Старжинская Ганна Лукинична
Вишев, Базарский р-н, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старжинская Ганна Лукинична
Смерть
19.04.1955
г.Горький (Нижний Новгород), Россия
Похороны
Неизвестно
г.Горький (Нижний Новгород), Россия.