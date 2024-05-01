Шехирева (Устинова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Шехирев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Шехирева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шехирев Иван Гаврилович
Смерть
После 1906