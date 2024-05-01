Шехирева (Устинова) Елена Ивановна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШехирева (Устинова) Елена Ивановна

Шехирева (Устинова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
27.12.1906 ст.

Сын: Шехирев Иван Иванович

Отец ребёнка: Шехирев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Шехирева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шехирев Иван Гаврилович

Смерть
После 1906

Мы используем куки для улучшения работы сайта.