(Наумова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1789
Отец ребёнка: Наумов Алексей Сергеев
Рождение ребёнка
29.01.1792
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Наумов Алексей Сергеев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно