(Наумова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Алексей Сергеев

Рождение ребёнка
19.06.1789

Сын: Наумов Ульян Алексеевич

Отец ребёнка: Наумов Алексей Сергеев

Рождение ребёнка
29.01.1792

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Наумов Алексей Сергеев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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