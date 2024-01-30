Криваненков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криваненков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1981

Сын: Криваненков Максим Викторович

Мать ребёнка: Криванекова Лариса Витальевна

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1987

Сын: Криваненков Александр Викторович

Мать ребёнка: Криванекова Лариса Витальевна

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